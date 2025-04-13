Комбінезон біологічний захист із герметизацією швів синьою стрічкою (Biological protection suit with seam sealing with blue tape)
5 препаратів
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Комбінезон біологічний захист із герметизацією швів синьою стрічкою
Розмір l одноразовий 6 кл. захисту №1ОЛТЕКС
Комбінезон біологічний захист із герметизацією швів синьою стрічкою
Розмір m одноразовий 6 кл. захисту №1ОЛТЕКС
Комбінезон біологічний захист із герметизацією швів синьою стрічкою
Розмір s одноразовий 6 кл. захисту №1ОЛТЕКС
Комбінезон біологічний захист із герметизацією швів синьою стрічкою
Розмір xl одноразовий 6 кл. захисту №1ОЛТЕКС
Комбінезон біологічний захист із герметизацією швів синьою стрічкою
Розмір xxl одноразовий 6 кл. захисту №1ОЛТЕКС
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
ОЛТЕКС
Форма випуску
Розмір l
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби