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Вставка Т-подібна Фут кеа (Insert T-shaped Foot care) (560819) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вставка Т-подібна Фут кеа (Insert T-shaped Foot care)
Ціна в місті Київ
від 108,30 грн
Без рецепта
1 шт від 108,30 грн 1 шт від 115,50 грн
В наявності в 5 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Впв-001
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Засоби для фіксації суглобів