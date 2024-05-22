Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівВставка Т-подібна Фут кеа (Insert T-shaped Foot care) Вставка Т-подібна Фут кеа (Insert T-shaped Foot care) (560819) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 108,30 грн Без рецепта 1 шт від 108,30 грн 1 шт від 115,50 грн В наявності в 5 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Волсмарт Форма випуску Впв-001 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Засоби для фіксації суглобів