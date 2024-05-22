Медичні виробиПредмети догляду за хворимиКомплектуючі та інші предмети для догляду за хворимЕлектропростирадло Бойрер (Electrosheet Beurer) Електропростирадло Бойрер (Electrosheet Beurer) (560662) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 4316,05 грн Без рецепта 1 шт від 4316,05 грн 1 шт від 3104,67 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Beurer GmbH Форма випуску Ts 26 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Комплектуючі та інші предмети для догляду за хворим