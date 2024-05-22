Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинД3-Кальцедерум (D3-Calcederum)

Д3-Кальцедерум (D3-Calcederum) (560593) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Д3-Кальцедерум (D3-Calcederum)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
50 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин