Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаОполоскувачі для порожнини ротаАградо ополіскувач для ротової порожнини (Agrado mouth rinse) Аградо ополіскувач для ротової порожнини (Agrado mouth rinse) (560587) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 91,90 грн Без рецепта 1 шт від 91,90 грн 1 шт від 51,21 грн 1 шт від 50,92 грн В наявності в 210 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U. Об'єм 500 мл Косметичні засоби 4.1.2. Ополоскувачі для порожнини рота