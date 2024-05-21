Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSVR себіаклер сироватка для обличчя (SVR sebiaclear facial serum) SVR себіаклер сироватка для обличчя (SVR sebiaclear facial serum) (560536) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 865,10 грн Без рецепта 1 шт від 865,10 грн В наявності в 16 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою