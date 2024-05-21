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SVR себіаклер сироватка для обличчя (SVR sebiaclear facial serum) (560536) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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SVR себіаклер сироватка для обличчя (SVR sebiaclear facial serum)
Ціна в місті Київ
від 865,10 грн
Без рецепта
1 шт від 865,10 грн
В наявності в 16 аптеках
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Виробник
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою