Фармакодинаміка.

Аспангін володіє антиаритмічними властивостями, компенсує дефіцит іонів магнію та калію.

Магній активує натрій-калієву АТФ-азу, внаслідок чого знижується внутрішньоклітинний вміст натрію та підвищується надходження калію у клітину. При зниженні концентрації натрію у клітині гальмується натрієво-кальцієвий обмін у гладких м’язах судин, що призводить до їхньої релаксації, іони калію стимулюють синтез АТФ, глікогену, білків, ацетилхоліну; калій і магній підтримують поляризацію клітинних мембран.

Аспарагінат сприяє надходженню іонів у клітину та бере участь в енергетичному обміні. Антиаритмічний ефект реалізується завдяки здатності лікарського засобу усувати дисбаланс електролітів і знижувати збудливість і провідність міокарда.

Фармакокінетика.

При інфузійному введенні препарат із крові надходить всередину кардіоміоцитів і гладком’язових клітин судин у формі іонів K+, Mg2+ та аспарагінату і включається в клітинний метаболізм. Фармакокінетика препарату не досліджувалась у зв’язку з тим, що іони, які входять до його складу, присутні в організмі людини, що унеможливлює проведення досліджень.