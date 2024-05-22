Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуБілобам Гінкго (Bilobam Ginkgo) Білобам Гінкго (Bilobam Ginkgo) (560140) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 179,00 грн Без рецепта 30 шт від 179,00 грн В наявності в 122 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Здравофарм Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку