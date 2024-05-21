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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняАйсмос (Icemoss)

Айсмос (Icemoss) (560135) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Айсмос (Icemoss)
Ціна в місті Київ
від 229,00 грн
Без рецепта
1 шт від 229,00 грн 24 шт Немає в наявності 24 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності
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В наявності в 122 аптеках
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Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання