Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняАйсмос (Icemoss) Айсмос (Icemoss) (560135) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 229,00 грн Без рецепта 1 шт від 229,00 грн 24 шт Немає в наявності 24 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 122 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Сироп Об'єм 200 мл Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання