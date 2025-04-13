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Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Кор-вале (Cor-vale)
2 препарати
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КОР-ВАЛЄ
Флакон 50 мл тм solution pharm №1
Беркана Плюс
Немає в наявності
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КОР-ВАЛЄ
Флакон 25 мл тм solution pharm №1
Беркана Плюс
Немає в наявності
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Пакування
фл. 25 мл
фл. 50 мл
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Беркана Плюс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
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