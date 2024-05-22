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Валеріани екстракт (Valeriana extract) (560033) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Валеріани екстракт (Valeriana extract)
Ціна в місті Київ
від 78,70 грн
Без рецепта
30 шт від 78,70 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії