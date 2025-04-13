Київ
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Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління
Імбир Актив (Ginger Active)
Ціни в
Київ
від
103,16
грн
В 302 аптеках
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Характеристики
Виробник
Здравофарм
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
15.8. Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління
Ціни в
Київ
від
103,16
грн
В 302 аптеках
Знайти в аптеках
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