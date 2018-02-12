Аллервег емульсія для елімінації алергенів призначена для обробки зон накопичення інгаляційних алергенів за низьких температур та може використовуватися при циклі замочування у пральній машині, таким чином як рекомендовано в інструкції до неї.

Крок 1

– Помістіть вміст саше у 20 L (л) води та ретельно перемішайте. Рекомендовано використання води температурою нижче 60 °С.

– Замочіть білизну, максимум 5 kg (кг), на 30 хв.

Крок 2

– Повністю змочену білизну перемістіть до пральної машини та починайте прання разом із засобом для прання, який ви використовуєте зазвичай.

– Рекомендовано використовувати подвійне полоскання.

– Використання Аллервег емульсії для елімінації алергенів не виключає застосування кондиціонеру для білизни.

Для найкращого результату елімінації алергенів рекомендовано поєднувати застосування Аллервег емульсії для обробки білизни з Аллервег спреєм для обробки ковдр, подушок, матраців, м’яких меблів, пледів, килимів, штор, м’яких іграшок, дитячих автомобільних крісел, оббивки салонів автомобілів, ліжечок та підстилок домашніх тварин.

Заходи безпеки при використанні: за необхідності консультації з лікарем щодо використання продукту візьміть із собою упаковку акарицидного засобу.

Увага! Повідомлення про небезпеку

Н412 Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.

Н302 Шкідливий при проковтуванні.

Н319 Викликає серйозне подразнення очей.

Н332 Шкідливий при вдиханні.

Н400 Дуже токсичний для водних організмів.

Н411 Токсичний для водних організмів з довготривалими наслідками.

Тільки для зовнішнього застосування!

Не використовуйте у разі підвищеної чутливості до компонентів. Не використовуйте після закінчення терміну придатності; у разі потрапляння засобу в очі обережно промийте їх водою протягом кількох хвилин; у разі проковтування засобу промийте ротову порожнину та горло водою та випийте велику кількість води, не викликайте блювання.

Утилізація упаковки: переробку чи утилізацію упаковки слід здійснювати відповідно до чинного законодавства. Не змішувати з іншими відходами.