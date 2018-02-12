Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний (Allerweg emulsion for allergens elimination) (559873) - інструкція із застосування Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний (Allerweg emulsion for allergens elimination)
Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний інструкція із застосування
Характеристика
– усуває алергени паразитів з тканин;
– перешкоджає розвитку та сприяє зменшенню вираженості симптомів алергії, БА, атопічного дерматиту, алергічного риніту та зменшенню проявів паразитарних захворювань шкіри;
– зменшує необхідність прийому антиалергічних засобів.
Засіб акарицидний Аллервег емульсія для елімінації алергенів сприяє видаленню паразитів, присутніх у тканинах (кліщів домашнього пилу, бліх, вошей, постільних клопів, коростяних кліщів та підшкірних кліщів роду Демодекс (Demodex)). Застосування Аллервег емульсії для елімінації алергенів сприяє зменшенню вираженості інгаляційних симптомів алергії та симптомів демодекозу і корости. Рекомендований для досягнення належних гігієнічних умов оточення людей та для обробки ліжечок тварин.
Аллервег емульсію для елімінації алергенів рекомендовано застосовувати якщо:
– у дітей та дорослих є спадкова схильність до алергії — з метою захисту від появи алергії;
– у дорослих та дітей є прояви перших симптомів алергії — для запобігання прогресуванню захворювання;
– у дорослих та дітей є виражені симптоми алергії — для захисту від прогресування захворювання та розвитку його ускладнень, для покращення якості життя пацієнтів з алергією;
– ви турбуєтесь про чистоту житлового простору, особливо у зонах, призначених для сну та відпочинку.
Застосування Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний
Аллервег емульсія для елімінації алергенів призначена для обробки зон накопичення інгаляційних алергенів за низьких температур та може використовуватися при циклі замочування у пральній машині, таким чином як рекомендовано в інструкції до неї.
Крок 1
– Помістіть вміст саше у 20 L (л) води та ретельно перемішайте. Рекомендовано використання води температурою нижче 60 °С.
– Замочіть білизну, максимум 5 kg (кг), на 30 хв.
Крок 2
– Повністю змочену білизну перемістіть до пральної машини та починайте прання разом із засобом для прання, який ви використовуєте зазвичай.
– Рекомендовано використовувати подвійне полоскання.
– Використання Аллервег емульсії для елімінації алергенів не виключає застосування кондиціонеру для білизни.
Для найкращого результату елімінації алергенів рекомендовано поєднувати застосування Аллервег емульсії для обробки білизни з Аллервег спреєм для обробки ковдр, подушок, матраців, м’яких меблів, пледів, килимів, штор, м’яких іграшок, дитячих автомобільних крісел, оббивки салонів автомобілів, ліжечок та підстилок домашніх тварин.
Заходи безпеки при використанні: за необхідності консультації з лікарем щодо використання продукту візьміть із собою упаковку акарицидного засобу.
Увага! Повідомлення про небезпеку
Н412 Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.
Н302 Шкідливий при проковтуванні.
Н319 Викликає серйозне подразнення очей.
Н332 Шкідливий при вдиханні.
Н400 Дуже токсичний для водних організмів.
Н411 Токсичний для водних організмів з довготривалими наслідками.
Тільки для зовнішнього застосування!
Не використовуйте у разі підвищеної чутливості до компонентів. Не використовуйте після закінчення терміну придатності; у разі потрапляння засобу в очі обережно промийте їх водою протягом кількох хвилин; у разі проковтування засобу промийте ротову порожнину та горло водою та випийте велику кількість води, не викликайте блювання.
Утилізація упаковки: переробку чи утилізацію упаковки слід здійснювати відповідно до чинного законодавства. Не змішувати з іншими відходами.
Умови зберігання
при температурі від 0 °C до 45 °C у сухому і недоступному для дітей місці, подалі від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати в оригінальній упаковці.