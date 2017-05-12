Суспензія оральна

Дозу встановлює лікар індивідуально.

Дітям віком 1–2 роки при ентеробіозі, анкілостомозі, некаторозі, аскаридозі, трихінельозі препарат призначати по 5 мл суспензії (200 мг) 1 раз на добу одноразово.

Дорослим та дітям віком від 2 років при ентеробіозі, анкілостомозі, некаторозі, аскаридозі, трихінельозі препарат застосовувати внутрішньо по 10 мл суспензії (400 мг) 1 раз на добу одноразово.

При встановленому діагнозі стронгілоїдозу, теніозу та гіменолепідозу препарат застосовувати у дорослих та дітей віком від 2 років по 10 мл суспензії (400 мг) 1 раз на добу протягом 3 діб. При гіменолепідозі рекомендується повторний курс лікування в інтервалі з 10-го до 21-го дня після попереднього курсу.

При опісторхозі і клонорхозі дорослим та дітям віком від 2 років препарат призначати по 10 мл суспензії (400 мг) 2 рази на добу протягом 3 діб. Вказана схема є ефективною також при змішаній інвазії Opisthorhis viverrini та Clonorchis sinensis.

При лямбліозі дітям віком 2–12 років препарат застосовувати по 10 мл суспензії (400 мг) 1 раз на добу протягом 5 діб.

При шкірному синдромі Larva Migrans препарат застосовувати дорослим та дітям віком від 2 років по 10 мл суспензії протягом 1–3 діб.

Системні гельмінтні інфекції (тривале лікування високими дозами)

Препарат приймати разом з їжею. Перед застосуванням збовтати.

Дітям віком до 6 років призначення препарату у високих дозах не рекомендується. Режим дозування встановлюється індивідуально залежно від віку, маси тіла, а також ступеня тяжкості інфекції.

Доза для пацієнтів при масі тіла понад 60 кг становить 400 мг (10 мл суспензії) 2 рази на добу. При масі тіла менше 60 кг препарат призначати з розрахунку 15 мг/кг/добу.

Цю дозу слід розподілити на 2 прийоми. Максимальна добова доза – 800 мг.



Інфекція Тривалість прийому Цистний ехінококоз 28 днів. 28-денний цикл можна призначати повторно (загалом 3 рази) після перерви в 14 днів Неоперабельні та множинні кісти До трьох 28-денних циклів при лікуванні печінкових, легеневих та перитонеальних цист. У разі наявності цист іншої локалізації (у кістках або мозку) може знадобитися триваліше лікування Перед операцією Перед операцією рекомендується два 28-денних цикли; якщо операцію слід виконати раніше, ніж будуть завершені ці цикли, лікування продовжувати якомога довше до початку операції Після операції









Після черезшкірного дренажу цист Якщо перед операцією був отриманий короткий (менше 14 днів) курс лікування або у разі проведення невідкладного оперативного втручання, після операції проводити два цикли по 28 днів, розділених 14-денною перервою у застосуванні препарату

Аналогічно, якщо знайдені життєздатні цисти або виникло розповсюдження гельмінтів, проводити два повних цикли лікування Альвеолярний ехінококоз 28 днів. Другий 28-денний курс повторювати після двотижневої перерви у застосвуванні препарату. Лікування може бути подовжене протягом кількох місяців або років Нейроцистицеркоз** Тривалість прийому – від 7 до 30 днів залежно від відповіді на лікування. Другий курс можна повторити після двотижневої перерви у прийманні препарату Цисти в паренхимі та гранульоми Звичайна тривалість лікування – від 7 (мінімум) до 28 днів Арахноїдальні та внутрішньошлункові цисти Звичайний курс лікування становить 28 днів Рацемозні цисти Звичайний курс лікування становить 28 днів, може тривати довше. Тривалість лікування визначається клінічною та радіологічною відповіддю на терапію Капіляріоз 400 мг 1 раз на добу протягом 10 днів;

Зазвичай потрібен один курс лікування, але можуть знадобитися наступні курси, якщо результати паразитологічного обстеження залишаться позитивними Гнатостомоз 400 мг 1 раз на добу протягом 10–20 днів (див. вище). Трихінельоз, токсокароз 400 мг 2 рази на добу протягом 5–10 днів (див. вище).

**При лікуванні хворих на нейроцистицеркоз, слід призначити відповідну кортикостероїдну та протисудомну терапію. Пероральні та внутрішньовенні кортикостероїди рекомендуються для попередження випадків церебральної гіпертензії протягом першого тижня лікування.

Хворі літнього віку. Досвід застосування препарату для лікування осіб літнього віку обмежений. Корекція дози не потрібна, однак альбендазол з обережністю слід застосовувати для лікування пацієнтів літнього віку з порушенням функції печінки.

Ниркова недостатність. Оскільки альбендазол виводиться нирками в дуже незначній кількості, корекція дози для лікування цієї категорії хворих не потрібна, однак за наявності ознак ниркової недостатності таким хворим слід знаходитися під ретельним наглядом.

Печінкова недостатність. Оскільки альбендазол активно метаболізується в печінці до фармакологічно активного метаболіту, порушення функції печінки може мати суттєвий вплив на його фармакокінетику. Тому пацієнтів зі зміненими показниками функції печінки (підвищення рівня трансаміназ) на початок застосування альбендазолу необхідно ретельно обстежувати, у разі суттєвого підвищення рівня трансаміназ або зниження показників крові до клінічно значущого рівня лікування слід припинити.

Діти. Препарат протипоказаний для лікування дітей віком до 1 року.

Застосовувати у дітей відповідно до інформації, зазначеної в розділі ЗАСТОСУВАННЯ.