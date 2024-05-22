Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТГуттанорм фіто (Guttanorm phyto) Гуттанорм фіто (Guttanorm phyto) (559726) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 100,10 грн Без рецепта 1 шт від 100,10 грн В наявності в 205 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ІЛАН ФАРМ Об'єм 15 мл Дієтичні добавки 8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ