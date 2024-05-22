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Гуттанорм фіто (Guttanorm phyto) (559726) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гуттанорм фіто (Guttanorm phyto)
Ціна в місті Київ
від 100,10 грн
Без рецепта
1 шт від 100,10 грн
В наявності в 205 аптеках
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Виробник
Об'єм
15 мл
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ