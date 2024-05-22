Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняБронхоплант (Bronhoplant) Бронхоплант (Bronhoplant) (559700) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 184,50 грн Без рецепта 1 шт від 184,50 грн 10 шт від 286,90 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 232 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Віола Форма випуску Сироп Об'єм 200 мл Дієтичні добавки 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання