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Бронхоплант (Bronhoplant) (559700) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бронхоплант (Bronhoplant)
Ціна в місті Київ
від 184,50 грн
Без рецепта
1 шт від 184,50 грн 10 шт від 286,90 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 232 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання