Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаДентаргіл (Dentargil) Дентаргіл (Dentargil) (559630) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 116,60 грн Без рецепта 1 шт від 116,60 грн В наявності в 11 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ІЛАН ФАРМ Форма випуску Гель Об'єм 20 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота