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Дентаргіл (Dentargil) (559630) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дентаргіл (Dentargil)
Ціна в місті Київ
від 116,60 грн
Без рецепта
1 шт від 116,60 грн
В наявності в 11 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Гель
Об'єм
20 мл
Косметичні засоби
4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота