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Вістабон Остеоген (Vistabon Osteogen) (559548) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вістабон Остеоген (Vistabon Osteogen)
Ціна в місті Київ
від 956,38 грн
Без рецепта
30 шт від 956,38 грн
В наявності в 550 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
11.3. Дієтичні добавки, що підтримують процеси в кістковій тканині