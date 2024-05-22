Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиБальзам від інтенсивного випадання волосся (Balm for intense hair loss) Бальзам від інтенсивного випадання волосся (Balm for intense hair loss) (559382) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фарма Груп Експорт Об'єм 150 мл Косметичні засоби 3.4.2. Додаткові засоби