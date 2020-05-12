Бріомосс Спрей з Алтеєю — це медичний виріб у формі спрею для горла, який під час використання покриває слизову оболонку порожнини рота та горла. Екстракт ісландського моху та інші компоненти створюють мукоадгезивну плівку, яка захищає від подразнювального впливу зовнішніх факторів, таких як бактерії чи віруси.

Медичний виріб містить натуральні екстракти ісландського моху та алтеї лікарської, багаті в’яжучими речовинами, які покривають слизову оболонку ротової порожнини та горло, захищаючи чутливі нервові закінчення (які відповідають за відчуття болю в горлі та реакцію кашлю).

Завдяки перерахованим вище властивостям інгредієнтів засіб захищає горло, відновлює рівновагу подразненої та сухої слизової оболонки та зменшує неприємні відчуття, пов’язані із сухим кашлем та хрипотою.

Медичний виріб — спрей для горла Бріомосс Спрей з Алтеєю використовується для захисту та зволоження слизової оболонки ротової порожнини та горла. За рахунок екстракту ісландського моху та інших компонентів підтримується захист та зволоження слизової оболонки ротової порожнини та горла, зменшується відчуття сухості, печіння, біль у горлі, особливо під час ковтання. Також використання усуває відчуття дискомфорту, спричиненого сухим кашлем та хрипотою.

Рекомендується використовувати для:

– підтримки захисту слизових оболонок при запаленні ротової порожнини та горла різного походження, наприклад фарингіті, тонзиліті або афтозному стоматиті;

– зменшення дискомфорту, пов’язаного з симптомами сухого кашлю та хрипоти;

– для людей, які інтенсивно навантажують голосові зв’язки (вчителі, викладачі, співаки, диктори тощо);

– для людей із сухістю порожнини рота;

– для людей, які піддаються впливу особливо небезпечних зовнішніх факторів, таких як сухе, кондиційоване, холодне або забруднене повітря.