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Вітамин D Кальцій (Vitamin D Calcium) (559144) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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  • Діагнози
Вітамин D Кальцій (Vitamin D Calcium)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
120 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату