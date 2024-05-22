Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуВітамин D Кальцій (Vitamin D Calcium) Вітамин D Кальцій (Vitamin D Calcium) (559144) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Діагнози Ціна в місті Київ Без рецепта 120 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Angel Yeast Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 120 шт. Дієтичні добавки 11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату