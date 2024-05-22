дієтична добавка до основного раціону харчування — додаткове джерело лактоферину, (глікопротеїн, що здатний зв’язувати вільне залізо) і фолієвої кислоти, сприяє: нормалізації процесів кровотворення, в т.ч. при порушенні функції кишечника та при порушенні метаболічних процесів в організмі, нормальному розвитку нервової системи плода, нормалізації процесів при порушенні всмоктування та транспортування фолієвої кислоти, зменшенню втоми та відчуття виснаженості, підвищенню імунітету. Має загальнозміцнюючі та детоксикаційні властивості.

Дієтичні добавки не слід застосовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Рекомендації по споживанню: дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу між вживанням їжі.

Тривалість вживання визначається лікарем.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем!

Застереження: лактоферин містить лактозу та молочний білок, тому продукт необхідно вжи-вати з обережністю при непереносимості молоч-них продуктів (алергії на молочні продукти); у період вагітності або лактації застосовувати тільки за рекомендацією лікаря.