Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняГербікаф ісландський мох (Herbicaf icelandic moss)

Гербікаф ісландський мох (Herbicaf icelandic moss) (558958) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Гербікаф ісландський мох (Herbicaf icelandic moss)
Ціна в місті Київ
від 151,90 грн
Без рецепта
1 шт від 151,90 грн
В наявності в 185 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання