Для перорального застосування.

По 1 мл 3–6 разів на добу. Курс лікування: 3–8 днів для кожного випадку прорізування зубів.

Якщо симптоми не зникають після 3 днів прийому, необхідно звернутися до лікаря за консультацією.

Перед застосуванням однодозового контейнера вимити руки.

1. Відкрити пакет із алюмінієвої фольги. 2. Відокремити 1 однодозовий контейнер. 3. Відгвинтити кришечку однодозового контейнера. 4. Посадити дитину. Видавити обережно вміст однодозового контейнера у ротову порожнину дитини. 5. Решту закритих однодозових контейнерів покласти в пакет із алюмінієвої фольги та ретельно закрити з відкритої сторони пакета.

Для того, щоб розчин, який вводиться дитині, завжди був стерильний, використовуйте новий однодозовий контейнер для кожного окремого застосування.

Не зберігайте однодозовий контейнер після його відкриття. Використаний однодозовий контейнер слід викинути відразу після використання.