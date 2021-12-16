Дантінорм Бебі® (558589) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Дантінорм Бебі® інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Спосіб застосування та дози
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діючі речовини:
1 мл розчину містить:
Chamomilla vulgaris 9СН ......................................... 333,3 мг;
Phytolacca decandra 5СН ......................................... 333,3 мг;
Rheum 5CH.......................................... 333,3 мг;
допоміжна речовина: вода очищена.
Лікарська форма
Розчин.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Фармакологічні властивості лікарського засобу зумовлені комплексною дією активних компонентів, які спрямовані на зняття болісних симптомів при прорізуванні зубів у немовлят.
Фармакокінетика. Не вивчалась.
Показання
Комплексний гомеопатичний лікарський засіб, який застосовують при розладах, пов'язаних із прорізуванням зубів у немовлят.
Протипоказання
Підвищена чутливість до діючих речовин лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Не закапувати в очі та вуха. Не призначено для ін'єкційного введення.
Спосіб застосування та дози
Для перорального застосування.
По 1 мл 3–6 разів на добу. Курс лікування: 3–8 днів для кожного випадку прорізування зубів.
Якщо симптоми не зникають після 3 днів прийому, необхідно звернутися до лікаря за консультацією.
Перед застосуванням однодозового контейнера вимити руки.
|1. Відкрити пакет із алюмінієвої фольги.
|2. Відокремити 1 однодозовий контейнер.
|3. Відгвинтити кришечку однодозового контейнера.
|4. Посадити дитину. Видавити обережно вміст однодозового контейнера у ротову порожнину дитини.
|5. Решту закритих однодозових контейнерів покласти в пакет із алюмінієвої фольги та ретельно закрити з відкритої сторони пакета.
Для того, щоб розчин, який вводиться дитині, завжди був стерильний, використовуйте новий однодозовий контейнер для кожного окремого застосування.
Не зберігайте однодозовий контейнер після його відкриття. Використаний однодозовий контейнер слід викинути відразу після використання.
Передозування
У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.
Побічні реакції
У осіб з підвищеною чутливістю до компонентів лікарського засобу можливий розвиток алергічних реакцій. В разі появи будь-яких побічних реакцій необхідно припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.
Термін придатності
До відкриття алюмінієвого пакета: 3 роки.
Після відкриття алюмінієвого пакета: 3 місяці.
Після відкриття однодозового контейнера:
- використати лікарський засіб відразу після відкриття;
- викинути використаний однодозовий контейнер;
- не зберігати для подальшого використання, якщо у контейнері залишився розчин.
Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.
Зберігати в оригінальній упаковці.
Не потребує особливих умов зберігання до відкриття алюмінієвого пакета.
Невикористаний розчин у закритих однодозових контейнерах обов'язково зберігати в алюмінієвому пакеті після його відкриття. Відкритий алюмінієвий пакет із розчином зберігати в оригінальній упаковці.
Упаковка
По 1 мл у однодозовому контейнері; по 5 однодозових контейнерів у 1 стрипі; 1 стрип в алюмінієвому пакеті. 2 або 6 алюмінієвих пакетів у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
БУАРОН, Франція.
Заявник
БУАРОН, Франція.
Місцезнаходження заявника
Aвеню де л'Уест Ліоне, 2 — Мессімі 69510, Франція.