Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніВагиВаги діагностичні (Scales diagnostic) Ваги діагностичні (Scales diagnostic) (558546) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2195,89 грн Без рецепта 1 шт від 2195,89 грн 1 шт від 2333,92 грн 1 шт від 2998,52 грн 1 шт від 2981,17 грн Більше +1 В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Beurer GmbH Форма випуску Bf 220 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Ваги