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Ваги діагностичні (Scales diagnostic) (558546) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Ваги діагностичні (Scales diagnostic)
Ціна в місті Київ
від 2195,89 грн
Без рецепта
1 шт від 2195,89 грн 1 шт від 2333,92 грн 1 шт від 2998,52 грн 1 шт від 2981,17 грн
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В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Bf 220
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Ваги