КітВіт міцний імунітет, вітамін C + Zn (KitWit strong immunity vitamin C + Zn)
КітВіт міцний імунітет, вітамін C + Zn інструкція із застосування
Склад
1 батончик містить: альбумін — 2 г (g), екстракт ехінацеї — 8 мг (mg), екстракт плодів шипшини — 16 мг (mg), екстракт кореню імбиру — 18 мг (mg), цинк — 10 мг (mg), вітамін С — 68,6 мг (mg), вітамін Е — 9,4 мг (mg), вітамін В1 — 1 мг (mg), вітамін В2 — 1,3 мг (mg), вітамін В3 — 12,6 мг (mg), вітамін В5 — 8,6 мг (mg), вітамін В6 — 1,2 мг (mg), вітамін В7 — 39 мкг (µg), вітамін В9 — 314 мкг (µg), вітамін В12 — 2,3 мкг (µg).
*у рекомендованій добовій кількості задовільняє добову потребу дітей віком від 4-х років та дорослих у вітамінах групи В, С, Е та цинку.
Інгредієнти: цукор; молоко незбиране згущене з цукром; патока крохмальна; альбумін чорний харчовий; екстракт ехінацеї, екстракт плодів шипшини, екстракт кореню імбиру, лактат цинку, тіаміну мононітрат, рибофлавін, нікотинамід, пантотенат кальцію, піридоксину гідрохлорид, біотин, фолієва кислота, ціанокобаламін, DL–альфа–токоферилацетат, L–аскорбінова кислота; ароматизатор «Ванілін».
Може містити сліди волоських горіхів, арахісу, какао-порошку.
Рекомендації з вживання
ретельно підібране поєднання інгредієнтів знижує ризик виникнення гіповітамінозу та нестачі цинку, підтримує загальну опірність організму, у т.ч. під час поширення сезонних застудних захворювань.
Вітаміни В12, В6, В9, С та цинк сприяють нормальній роботі імунної системи.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 4 до 12 років по 1 батончику на добу, дітям старше 12 років та дорослим по 2 батончика на добу.
Особливості застосування
Застереження щодо споживання: не вживати при індивідуальній непереносимості та порушеннях вуглеводного обміну. У період вагітності або грудного вигодовування споживати після консультації лікаря. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Дієтична добавка не повинна вживатися як заміна повноцінному раціону харчування. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, відносної вологості повітря не вище ніж 75%, в захищеному від прямого сонячного світла та недоступному для дітей місці.
Термін придатності — 12 місяців.