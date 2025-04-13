ретельно підібране поєднання інгредієнтів знижує ризик виникнення гіповітамінозу та нестачі цинку, підтримує загальну опірність організму, у т.ч. під час поширення сезонних застудних захворювань.

Вітаміни В 12 , В 6 , В 9 , С та цинк сприяють нормальній роботі імунної системи.

Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання : дітям віком від 4 до 12 років по 1 батончику на добу, дітям старше 12 років та дорослим по 2 батончика на добу.