ретельно підібране поєднання інгредієнтів знижує ризик виникнення гіповітамінозу та нестачі важливих вітамінів, кальцію та фосфору.

Вітамін D 3 , кальцій та фосфор сприяють підтримці у здоровому стані кісток і зубів.

Кальцій сприяє нормальній функції м’язів.

Вітаміни В 12 , В 6 , В 9 , С та D 3 сприяють нормальній роботі імунної системи.

Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання : дітям віком від 4 до 12 років — по 1 батончику на добу, дітям старше 12 років та дорослим — по 2 батончики на добу.