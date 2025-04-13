КітВіт здоровий ріст, вітамін D+Ca (KitWit healthy growth, vitamin D + Ca)
КітВіт здоровий ріст, вітамін D+Ca інструкція із застосування
Склад
1 батончик містить: альбумін — 2 г (g), кальцій — 262 мг (mg), фосфор — 203 мг (mg), вітамін D3 — 7,5 мкг (µg), лізин — 20 мг (mg), вітамін С — 68,6 мг (mg), вітамін Е — 9,4 мг (mg), вітамін В1 — 1 мг (mg), вітамін В2 — 1,3 мг (mg), вітамін В3 — 12,6 мг (mg), вітамін В5 — 8,6 мг (mg), вітамін В6 — 1,2 мг (mg), вітамін В7 — 39 мкг (µg), вітамін В9 — 314 мкг (µg), вітамін В12 — 2,3 мкг (µg).
*У рекомендованій добовій кількості задовольняє добову потребу дітей віком від 4 років та дорослих у вітамінах групи В, С, Е.
Інгредієнти: цукор; молоко незбиране згущене з цукром; патока крохмальна; альбумін чорний харчовий; лізин, тіаміну мононітрат, рибофлавін, нікотинамід, пантотенат кальцію, піридоксину гідрохлорид, біотин, фолієва кислота, ціанокобаламін, DL–альфа–токоферилацетат, L–аскорбінова кислота; кальцію гідрофосфат, холекальциферол, ароматизатор «Ванілін».
Може містити сліди волоських горіхів, арахісу, какао–порошку.
Характеристика
ретельно підібране поєднання інгредієнтів знижує ризик виникнення гіповітамінозу та нестачі важливих вітамінів, кальцію та фосфору.
Вітамін D3, кальцій та фосфор сприяють підтримці у здоровому стані кісток і зубів.
Кальцій сприяє нормальній функції м’язів.
Вітаміни В12, В6, В9, С та D3 сприяють нормальній роботі імунної системи.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 4 до 12 років — по 1 батончику на добу, дітям старше 12 років та дорослим — по 2 батончики на добу.
Особливості застосування
Застереження щодо споживання: не вживати при індивідуальній непереносимості та порушеннях вуглеводного обміну. У період вагітності або грудного вигодовування споживати після консультації лікаря. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Дієтична добавка не повинна вживатися як заміна повноцінного раціону харчування. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, відносній вологості повітря не вище ніж 75% в захищеному від прямого сонячного світла та недоступному для дітей місці.
Термін придатності — 18 місяців.