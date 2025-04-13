КітВіт заряд енергії, L-карнітин + вітаміни (KitWit energy charge, L-carnitine + vitamins)
КітВіт заряд енергії, L-карнітин + вітаміни інструкція із застосування
Склад
1 батончик містить: альбумін — 2 г (g), L–карнітин — 40 мг (mg), залізо — 15 мг (mg), йод — 90 мкг (µg), вітамін С — 68,6 мг (mg), вітамін Е — 9,4 мг (mg), вітамін В1 — 1 мг (mg), вітамін В2 — 1,3 мг (mg), вітамін В3 — 12,6 мг (mg), вітамін В5 — 8,6 мг (mg), вітамін В6 — 1,2 мг (mg), вітамін В7 — 39 мкг (µg), вітамін В9 — 314 мкг (µg), вітамін В12 — 2,3 мкг (µg).
*У рекомендованій добовій кількості задовольняє добову потребу: у дітей віком від 4 років та дорослих — у вітамінах групи В, С, Е, у дітей віком 4–6 років та дорослих — у залізі та йоді.
Інгредієнти: цукор; молоко незбиране згущене з цукром; патока крохмальна; альбумін чорний харчовий; L–карнітину тартрат, заліза амонійного цитрат, тіаміну мононітрат, рибофлавін, нікотинамід, пантотенат кальцію, піридоксину гідрохлорид, біотин, фолієва кислота, ціанокобаламін, DL–альфа–токоферилацетат, L-аскорбінова кислота; калію йодид, ароматизатор «Ванілін».
Може містити сліди волоських горіхів, арахісу, какао-порошку.
Характеристика
ретельно підібране поєднання інгредієнтів знижує ризик виникнення гіповітамінозу та нестачі важливих вітамінів, заліза та йоду.
Залізо відіграє важливу роль у процесах кровотворення, сприяє зниженню втоми та втомлюваності.
L-карнітин та йод сприяють нормальному енергетичному метаболізму.
Вітаміни В12, В6, В9, С сприяють нормальній роботі імунної системи.
Рекомендації з вживання
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 4 до 12 років — по 1 батончику на добу, дітям старше 12 років та дорослим — по 2 батончики на добу.
Особливості застосування
Застереження щодо споживання: не вживати при індивідуальній непереносимості та порушеннях вуглеводного обміну, гіпотиреозі, у період вагітності і грудного вигодовування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Дієтична добавка не повинна споживатися як заміна повноцінного раціону харчування. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, відносній вологості повітря не вище ніж 75% в захищеному від прямого сонячного світла та недоступному для дітей місці.
Термін придатності — 18 місяців.