1 батончик містить: альбумін — 2 г (g), L–карнітин — 40 мг (mg), залізо — 15 мг (mg), йод — 90 мкг (µg), вітамін С — 68,6 мг (mg), вітамін Е — 9,4 мг (mg), вітамін В 1 — 1 мг (mg), вітамін В 2 — 1,3 мг (mg), вітамін В 3 — 12,6 мг (mg), вітамін В 5 — 8,6 мг (mg), вітамін В 6 — 1,2 мг (mg), вітамін В 7 — 39 мкг (µg), вітамін В 9 — 314 мкг (µg), вітамін В 12 — 2,3 мкг (µg).

*У рекомендованій добовій кількості задовольняє добову потребу: у дітей віком від 4 років та дорослих — у вітамінах групи В, С, Е, у дітей віком 4–6 років та дорослих — у залізі та йоді.

Інгредієнти: цукор; молоко незбиране згущене з цукром; патока крохмальна; альбумін чорний харчовий; L–карнітину тартрат, заліза амонійного цитрат, тіаміну мононітрат, рибофлавін, нікотинамід, пантотенат кальцію, піридоксину гідрохлорид, біотин, фолієва кислота, ціанокобаламін, DL–альфа–токоферилацетат, L-аскорбінова кислота; калію йодид, ароматизатор «Ванілін».

Може містити сліди волоських горіхів, арахісу, какао-порошку.