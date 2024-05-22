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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуДетоксивіт (Detoxivit)

Детоксивіт (Detoxivit) (558381) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Детоксивіт (Detoxivit)
Ціна в місті Київ
від 79,82 грн
Без рецепта
30 шт від 79,82 грн
В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму