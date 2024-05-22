Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопалінняВайгорПро (VigorPro) ВайгорПро (VigorPro) (558379) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Долфі-Україна Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 15.8. Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління