Комплект запобіжного пристрою Гардерс Мінілаб для самоконтролю (Guarders MiniLab Cautionary Device ST kit)
9 препаратів
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Комплект запобіжного пристрою GUARDERS® MINILAB® для самоконтролю
Юніор, 1 діагностичний підгузок+ ph/ket/glu/nit №1Палма Груп
Комплект запобіжного пристрою GUARDERS® MINILAB® для самоконтролю
Максі, 1 діагностичний підгузок+ ph/ket/glu/nit №1Палма Груп
Комплект запобіжного пристрою GUARDERS® MINILAB® для самоконтролю
Міні, 1 діагностичний підгузок+ blo/sg/leu/pro №1Палма Груп
Комплект запобіжного пристрою GUARDERS® MINILAB® для самоконтролю
Міді, 1 діагностичний підгузок+ blo/sg/leu/pro №1Палма Груп
Комплект запобіжного пристрою GUARDERS® MINILAB® для самоконтролю
Міні, 1 діагностичний підгузок+ ph/ket/glu/nit №1Палма Груп
Комплект запобіжного пристрою GUARDERS® MINILAB® для самоконтролю
Міді, 1 діагностичний підгузок+ ph/ket/glu/nit №1Палма Груп
Комплект запобіжного пристрою GUARDERS® MINILAB® для самоконтролю
Міні, 2 діагностичних підгузка+ ph/ket/glu/nit, blo/sg/leu/pro №1Палма Груп
Комплект запобіжного пристрою GUARDERS® MINILAB® для самоконтролю
Юніор, 2 діагностичних підгузка+ ph/ket/glu/nit, blo/sg/leu/pro №1Палма Груп
Комплект запобіжного пристрою GUARDERS® MINILAB® для самоконтролю
Юніор, 1 діагностичний підгузок+ blo/sg/leu/pro №1Палма Груп
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Палма Груп
Форма випуску
Юніор, 1 діагностичний підгузок+
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
PR.239-20 від 29.05.2020