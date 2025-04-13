дієтична добавка до раціону харчування може бути рекомендована лікарем для дорослих та дітей віком від 12 років як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження з метою загального зміцнення організму та для підтримки нормального функціонування бронхолегеневої системи. Сприяє покращанню стану дихальних шляхів, може використовуватися для пом’якшання кашлю та полегшення дихання.

Спосіб вживання та дози: перед вживанням струсити флакон. Призначають дорослим та дітям внутрішньо, використовують мірну ложку, що додається.

Дорослі та діти віком від 12 років: 10 мл (ml) сиропу 4 рази на добу (що відповідає 40 мл (ml) сиропу — 800 мг (mg) сухого екстракту ісландського моху).

Термін споживання: тривалість вживання визначається індивідуально.

Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період годування грудьми, діти віком до 12 років.

Перед вживанням добавки дієтичної рекомендована консультація лікаря.

Не перевищувати зазначену рекомендовану добову дозу.

Не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Не є лікарським засобом.