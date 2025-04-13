Іслатусін (Islatusin)
Іслатусін інструкція із застосування
Склад
Склад: 1 мл (ml) сиропу містить: сухий екстракт цетрарії ісландської (Cetraria islandica L., ісландський мох) — 20 мг (mg);
1 доза, 10 мл (ml), містить: сухий екстракт цетрарії ісландської (Cetraria islandica L., ісландський мох) — 200 мг (mg);
допоміжні речовини: сорбітол, сукралоза, натрію бензоат, ксантанова камедь, кислота лимонна моногідрат, емульсія симетикону, ароматизатор апельсин, вода очищена.
Містить підсолоджувачі.
Характеристика
ісландський мох (Cetraria islandica) — унікальна рослина, добре відома своїми терапевтичними властивостями при захворюваннях дихальної системи. До складу ісландського моху входять: лишайникові кислоти — уснінова, евернієва, цетрарова, фумарова, протоцетрарова, фумаропротоцетрарова, параліхестеринова, протоліхестеринова, фізодова, каператова та ін.; полісахариди ліхенін (до 64%) та ізоліхенін (до 10%); цукри (13%), у тому числі глюкоза (97%), галактоза (2,5%), маноза (0,5%), галактоманан; дубильні речовини (1–2%), іридоїди — цетрарин (2–3%); вітаміни А, В1, В2, В12, аскорбінова і фолієва кислоти; нафтохінон (юглон), пентациклічний тритерпен фриделін, білки (0,5–3%), жири (2–3%), віск (1%), камідь, слиз і пігменти (6–8%), мікроелементи. На 100 г (g) слані припадає 100 мг (mg) Fe, 2 мг (mg) Cu, 2,1 мг (mg) Mn, 2,7 мг (mg) Ti, 0,4 мг (mg) Ni, 0,4 мг (mg) Cr, 0,2 мг (mg) B, сліди I, Mo, Co.
Лишайниковим кислотам притаманні протизапальна, протимікробна, пом’якшувальна і відхаркувальна властивості. Вони мають здатність до захисту слизової оболонки дихальних шляхів від дії різних хімічних чинників навколишнього середовища завдяки імуномодулюючому, антибактеріальному та заспокійливому ефектам. Полісахариди ліхенін та ізоліхенін стимулюють секрецію слизу і сприяють створенню захисного шару, що покриває поверхню слизових оболонок у порожнині рота і глотки. Слизи і кислоти чинять також седативну дію, галактоманан стимулює фагоцитоз, пентациклічний тритерпен фриделін зумовлює протизапальні властивості.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування може бути рекомендована лікарем для дорослих та дітей віком від 12 років як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження з метою загального зміцнення організму та для підтримки нормального функціонування бронхолегеневої системи. Сприяє покращанню стану дихальних шляхів, може використовуватися для пом’якшання кашлю та полегшення дихання.
Спосіб вживання та дози: перед вживанням струсити флакон. Призначають дорослим та дітям внутрішньо, використовують мірну ложку, що додається.
Дорослі та діти віком від 12 років: 10 мл (ml) сиропу 4 рази на добу (що відповідає 40 мл (ml) сиропу — 800 мг (mg) сухого екстракту ісландського моху).
Термін споживання: тривалість вживання визначається індивідуально.
Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період годування грудьми, діти віком до 12 років.
Перед вживанням добавки дієтичної рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати зазначену рекомендовану добову дозу.
Не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.