Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолки хірургічні з пружинним вушком (Surgical needles with spring ear) Голки хірургічні з пружинним вушком (Surgical needles with spring ear) (558213) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Опусмед Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші голки