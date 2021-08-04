ЕМОЛІУМ® КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ (EMOLIUM® CREAMY-SHOWER GEL) (558174) - інструкція із застосування Косметичні засоби
ЕМОЛІУМ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ інструкція із застосування
Характеристика
Емоліум крем-гель для душу створений спеціально для щоденних потреб чутливої, сухої, схильної до алергії або подразненої шкіри дорослих та дітей з 1-го місяця життя. Гіпоалергенна формула містить всього 20 компонентів.
Знімає подразнення
• Бетаїн і алантоїн зменшують відчуття сухості, знімають подразнення та запобігають їх виникненню
• Заспокоює і приносить миттєве полегшення
• Підтримує мікробіом шкіри
• Гіпоалергенний
• Дерматологічно та офтальмологічно протестовано
• Розроблений за співпраці з дерматологами
Очищає, зволожує та живить
• Ефективно очищає шкіру тіла та обличчя, не порушуючи природний рН
• М’яко піниться
• Належним чином живить, тим самим захищаючи від відчуття сухості після контакту з водою
• Запобігає відчуттю стягнутості шкіри і миттєво зменшує відчуття свербіння
• Помітно розгладжує та зменшує жорсткість шкіри
• Вже після 1-го застосування шкіра стає зволоженою і м’якою на дотик
Рекомендації по використанню
Спосіб застосування: перед застосуванням збовтати. Нанесіть невелику кількість засобу на долоні і акуратно нанесіть гель на зволожене тіло. Ретельно змийте водою. Тіло слід висушити рушником, уникаючи витирання та сильного втирання.