Емоліум крем-гель для душу створений спеціально для щоденних потреб чутливої, сухої, схильної до алергії або подразненої шкіри дорослих та дітей з 1-го місяця життя. Гіпоалергенна формула містить всього 20 компонентів.

Знімає подразнення

• Бетаїн і алантоїн зменшують відчуття сухості, знімають подразнення та запобігають їх виникненню

• Заспокоює і приносить миттєве полегшення

• Підтримує мікробіом шкіри

• Гіпоалергенний

• Дерматологічно та офтальмологічно протестовано

• Розроблений за співпраці з дерматологами

Очищає, зволожує та живить

• Ефективно очищає шкіру тіла та обличчя, не порушуючи природний рН

• М’яко піниться

• Належним чином живить, тим самим захищаючи від відчуття сухості після контакту з водою

• Запобігає відчуттю стягнутості шкіри і миттєво зменшує відчуття свербіння

• Помітно розгладжує та зменшує жорсткість шкіри

• Вже після 1-го застосування шкіра стає зволоженою і м’якою на дотик