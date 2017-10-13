дорослим та дітям віком від 12 років препарат призначають перорально. Приймають по 5–10 мл (1–2 чайні ложки) після їди та перед сном до 4 разів на добу.

Особливі категорії пацієнтів: не потрібна корекція дози у пацієнтів літнього віку.

Порушення функції печінки: корекції дози не потрібно.

Порушення функції нирок: слід застосовувати з обережністю у пацієнтів, яким необхідно дотримуватися низькосольової дієти.

Не слід застосовувати препарат більше 7 діб. Якщо симптоми захворювання зберігаються або посилюються протягом цього періоду, хворому необхідно звернутися до лікаря для уточнення діагнозу та корекції схеми лікування.

Діти. Не рекомендовано дітям віком до 12 років.

У дітей віком до 12 років можливо застосовувати препарат тільки за призначенням лікаря, коли очікуваний позитивний ефект перевищує потенційний ризик від прийому препарату.