Гавіскон® форте м'ятна суспензія (Gaviscon® forte peppermint suspension) (558125) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гавіскон форте м'ятна суспензія інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Після прийому внутрішньо Гавіскон® Форте м’ятна суспензія швидко починає взаємодіяти зі шлунковим соком, утворюючи шар гелю альгінової кислоти на його поверхні, що має близьке до нейтрального значення рН, пригнічує гастроезофагеальний рефлюкс до 4 год і виступає в ролі захисного бар’єра на поверхні шлункового вмісту, захищаючи стравохід від кислоти, пепсину та жовчі. У тяжких випадках шар гелю потрапляє до стравоходу замість вмісту шлунка та захищає стінки стравоходу. Крім того, дані, отримані in vitro, продемонстрували, що шар гелю чинить вторинну дію та здатен затримувати жовч та пепсин у своїй структурі і тим самим додатково захищати стравохід від цих компонентів шлункового соку.
Фармакокінетика. Механізм дії цього лікарського засобу є фізичним та не залежить від абсорбції в системний кровотік.
Показання Гавіскон форте м'ятна суспензія
симптоматичне лікування гастроезофагеального рефлюксу (кисла відрижка, печія), рефлюкс-езофагіту, розладів функції шлунка, що спричиняють рефлюкс: наприклад, після операції на шлунку, в результаті хіатальної грижі, в період вагітності.
Застосування Гавіскон форте м'ятна суспензія
дорослим та дітям віком від 12 років препарат призначають перорально. Приймають по 5–10 мл (1–2 чайні ложки) після їди та перед сном до 4 разів на добу.
Особливі категорії пацієнтів: не потрібна корекція дози у пацієнтів літнього віку.
Порушення функції печінки: корекції дози не потрібно.
Порушення функції нирок: слід застосовувати з обережністю у пацієнтів, яким необхідно дотримуватися низькосольової дієти.
Не слід застосовувати препарат більше 7 діб. Якщо симптоми захворювання зберігаються або посилюються протягом цього періоду, хворому необхідно звернутися до лікаря для уточнення діагнозу та корекції схеми лікування.
Діти. Не рекомендовано дітям віком до 12 років.
У дітей віком до 12 років можливо застосовувати препарат тільки за призначенням лікаря, коли очікуваний позитивний ефект перевищує потенційний ризик від прийому препарату.
Протипоказання
лікарський засіб протипоказаний пацієнтам з відомою або підозрюваною гіперчутливістю до діючих речовин або до будь–якої з допоміжних речовин, в тому числі метилпарагідроксибензоату (Е218) і пропілпарагідроксибензоату (Е216).
Побічна дія
побічні реакції наводяться за частотою їх прояву згідно з такою класифікацією: дуже часто (1/10), часто (1/100 та <1/10), нечасто (1/1000 та <1/100), рідко (1/10 000 та <1/1000), дуже рідко (<1/10 000) та частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними).
З боку імунної системи: дуже рідко — анафілактичні та анафілактоїдні реакції, реакції гіперчутливості, такі як кропив’янка.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: дуже рідко — прояви з боку дихальної системи, такі як бронхоспазм.
З боку травного тракту: частота невідома — здуття живота, запор.
Особливості застосування
застосування у період вагітності або годування грудьми. Клінічні дослідження за участю більш ніж 500 вагітних, а також великий досвід постмаркетингового застосування вказують на відсутність токсичного впливу діючих речовин на плід або новонародженого, а також на відсутність їх здатності спричиняти вроджені вади розвитку. У разі клінічної потреби препарат Гавіскон® Форте м’ятна суспензія можна застосовувати в період вагітності.
Годування грудьми. Дані про наявність впливу на немовлят, яких годують грудьми, відсутні. Препарат Гавіскон® Форте м’ятна суспензія можна застосовувати в період годування грудьми.
Фертильність. Дані про наявність впливу на фертильність у людини відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими складними механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
у зв’язку з наявністю кальцію карбонату, який діє як антацид, між прийомом препарату Гавіскон® Форте м’ятна суспензія та прийомом інших лікарських засобів, особливо Н2-антигістамінних препаратів, тетрациклінів, дигоксину, фторхінолону, залізистої солі, кетоконазолу, нейролептиків, тироксину, пеніциламіну, блокаторів бета-адренорецепторів (атенолол, метопролол, пропанолол), глюкокортикоїдів, хлорохіну, дифосфонатів та естрамустину, має минути не менше 2 год.
Передозування
передозування буває дуже рідко та може проявлятися у вигляді дискомфорту та здуття в животі.
При передозуванні необхідно припинити застосування препарату та провести симптоматичну терапію.
Умови зберігання
в недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Не зберігати в холодильнику. Не заморожувати.
Зберігати не більше 6 міс після першого відкриття флакона.