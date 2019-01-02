Гавіскон® м'ятні таблетки (Gaviscon® peppermint tablets) (558123) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гавіскон м'ятні таблетки інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Після прийому внутрішньо Гавіскон® м’ятні таблетки швидко починають взаємодіяти зі шлунковим соком, утворюючи шар гелю альгінової кислоти на його поверхні, який має близьке до нейтрального значення рН та ефективно покриває стінки шлунка, запобігаючи появі гастроезофагеального рефлюксу. У тяжких випадках цей шар, розподілений по поверхні вмісту шлунка, піднімається до стравоходу та запобігає його подразненню.
Фармакокінетика. Механізм дії цього лікарського засобу є фізичним та не залежить від абсорбції в системний кровообіг.
Показання Гавіскон м'ятні таблетки
лікування симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, а саме: печії; відрижки кислим; розладів травлення, що відносяться до рефлюксу, у тому числі в період вагітності.
Застосування Гавіскон м'ятні таблетки
лікарський засіб призначений для перорального застосування. Таблетки необхідно ретельно розжовувати.
Дорослі та діти віком від 12 років: по 2–4 таблетки після їди та перед сном.
Пацієнти літнього віку: для цієї вікової групи корекції дози не потрібно.
Діти. Клінічні дані щодо застосування у дітей віком до 12 років відсутні.
Не рекомендовано застосовувати у дітей віком до 12 років.
Протипоказання
цей лікарський засіб протипоказаний пацієнтам з відомою або підозрюваною гіперчутливістю до натрію альгінату, натрію гідрокарбонату та кальцію карбонату або будь-якої з допоміжних речовин.
Побічна дія
побічні реакції наводяться за частотою їх прояву згідно з такою класифікацією: дуже часто (1/10), часто (від 1/100 до <1/10), нечасто (від 1/1000 до <1/100), рідко (від 1/10 000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними):
|Клас системи органів
|Частота
|Побічні явища
|З боку імунної системи
|Дуже рідко
|Анафілактичні та анафілактоїдні реакції, реакції гіперчутливості,
такі як кропив’янка
|З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння
|Дуже рідко
|Прояви з боку дихальної системи,
такі як бронхоспазм
|З боку травного тракту
|Частота невідома
|Здуття живота, запор
Особливості застосування
4 таблетки препарату містять 253 мг (11 ммоль) натрію, що еквівалентно 12,65% від максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Максимальна добова доза препарату еквівалентна 50,6% від максимального добового споживання натрію, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Цей препарат має високий вміст натрію, що необхідно враховувати хворим, які дотримуються низькосольової дієти, зокрема, при захворюваннях нирок або застійній серцевій недостатності.
Доза, що дорівнює 4 таблеткам, містить 320 мг (3,2 ммоль) кальцію карбонату. Слід дотримуватися обережності при лікуванні пацієнтів із гіперкальціємією, нефрокальцинозом та рецидивуючим утворенням у нирках каменів, які містять кальцій.
1 таблетка цього препарату містить 3,75 мг аспартаму. При пероральному застосуванні аспартам гідролізується у ШКТ. Одним із основних продуктів гідролізу є фенілаланін. Оскільки препарат містить аспартам (Е951), його не можна призначати хворим на фенілкетонурію.
У разі відсутності зменшення вираженості симптоматики через 7 днів лікування, клінічна ситуація потребує перегляду.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Клінічні дослідження за участю більш ніж 500 вагітних, а також великий обсяг даних постмаркетингового досвіду застосування вказують на відсутність токсичного впливу діючих речовин на плід або новонародженого, а також на відсутність їх здатності спричиняти вроджені вади розвитку. Гавіскон® м’ятні таблетки можна застосовувати в період вагітності за наявності клінічної необхідності.
Годування грудьми. Дослідження показали відсутність впливу на новонароджених/немовлят, яких годують грудьми жінки, що застосовували цей лікарський засіб. Гавіскон® м’ятні таблетки можна застосовувати в період годування грудьми.
Фертильність. Клінічний досвід продемонстрував, що при застосуванні в терапевтичних дозах не очікується впливу на фертильність людини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає або чинить несуттєвий вплив на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
між прийомом препарату Гавіскон® м’ятні таблетки та інших лікарських засобів, особливо тетрациклінів, дигоксину, фторхінолону, солей заліза, кетоконазолу, нейролептиків, тиреоїдних гормонів, пеніциламіну, блокаторів бета-адренорецепторів (атенолол, метопролол, пропранолол), глюкокортикоїдів, хлорохіну, естрамустину та біфосфонатів, має минути не менше 2 год.
Передозування
симптоми. Симптоми можуть бути незначними; може виникати деякий дискомфорт у животі. Передозування може проявлятися як здуття живота.
Лікування. У випадку передозування проводять симптоматичне лікування.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.
Для поліпропіленового контейнера: зберігати не більше 3 міс після першого відкриття контейнера.