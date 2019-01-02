4 таблетки препарату містять 253 мг (11 ммоль) натрію, що еквівалентно 12,65% від максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Максимальна добова доза препарату еквівалентна 50,6% від максимального добового споживання натрію, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Цей препарат має високий вміст натрію, що необхідно враховувати хворим, які дотримуються низькосольової дієти, зокрема, при захворюваннях нирок або застійній серцевій недостатності.

Доза, що дорівнює 4 таблеткам, містить 320 мг (3,2 ммоль) кальцію карбонату. Слід дотримуватися обережності при лікуванні пацієнтів із гіперкальціємією, нефрокальцинозом та рецидивуючим утворенням у нирках каменів, які містять кальцій.

1 таблетка цього препарату містить 3,75 мг аспартаму. При пероральному застосуванні аспартам гідролізується у ШКТ. Одним із основних продуктів гідролізу є фенілаланін. Оскільки препарат містить аспартам (Е951), його не можна призначати хворим на фенілкетонурію.

У разі відсутності зменшення вираженості симптоматики через 7 днів лікування, клінічна ситуація потребує перегляду.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Клінічні дослідження за участю більш ніж 500 вагітних, а також великий обсяг даних постмаркетингового досвіду застосування вказують на відсутність токсичного впливу діючих речовин на плід або новонародженого, а також на відсутність їх здатності спричиняти вроджені вади розвитку. Гавіскон® м’ятні таблетки можна застосовувати в період вагітності за наявності клінічної необхідності.

Годування грудьми. Дослідження показали відсутність впливу на новонароджених/немовлят, яких годують грудьми жінки, що застосовували цей лікарський засіб. Гавіскон® м’ятні таблетки можна застосовувати в період годування грудьми.

Фертильність. Клінічний досвід продемонстрував, що при застосуванні в терапевтичних дозах не очікується впливу на фертильність людини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає або чинить несуттєвий вплив на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами.