4 таблетки препарату містять 254,84 мг (11,08 ммоль) натрію, що еквівалентно 12,74% від максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Максимальна добова доза препарату еквівалентна 50,96% від максимального добового споживання натрію, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Цей препарат має високий вміст натрію, що необхідно враховувати хворим, які дотримуються низькосольової дієти, зокрема, при захворюваннях нирок або застійній серцевій недостатності.

Слід дотримуватися обережності при лікуванні пацієнтів з гіперкальціємією та нефрокальцинозом, а також з рецидивуючим утворенням у нирках каменів, які містять кальцій, враховуючи, що 4 таблетки препарату містять 320 мг (3,2 ммоль) карбонату кальцію. Оскільки препарат містить аспартам, його не можна призначати хворим на фенілкетонурію.

У пацієнтів з дуже низьким рівнем кислотності шлункового соку можливе зниження ефективності препарату.

При відсутності покращення протягом 7 днів необхідно проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Гавіскон® полуничні таблетки не впливає на перебіг вагітності, внутрішньоутробний та постнатальний розвиток плода/дитини. З огляду на наявність кальцію карбонату, препарат рекомендується застосовувати якомога коротший час. Препарат можна застосовувати в період вагітності та годування грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або з іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.