Гавіскон® полуничні таблетки (Gaviscon strawberry tablets) (558121) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гавіскон полуничні таблетки інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Після прийому внутрішньо лікарський засіб Гавіскон® полуничні таблетки швидко починає взаємодіяти зі шлунковим соком, утворюючи шар гелю альгінової кислоти на його поверхні, який має близьке до нейтрального значення рН та ефективно покриває стінки шлунка, запобігаючи появі гастроезофагеального рефлюксу протягом 4 год. При гастроезофагеальному рефлюксі цей шар, розподілений по поверхні вмісту шлунка, піднімаючись до стравоходу, запобігає його подразненню.
Фармакокінетика. Механізм дії лікарського засобу є фізичним та не залежить від рівня всмоктування в системний кровообіг. Препарат не всмоктується і не чинить системної дії.
Показання Гавіскон полуничні таблетки
лікування симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, а саме: печії; відрижки кислим; розладів травлення, пов’язаних з рефлюксом, у тому числі в період вагітності.
Застосування Гавіскон полуничні таблетки
дорослим та дітям віком від 12 років препарат призначати перорально по 2–4 таблетки після їди та перед сном (до 4 разів на добу). Таблетки необхідно розжовувати. Не слід застосовувати препарат більше 7 діб. Якщо симптоми захворювання зберігаються або посилюються протягом цього періоду, хворому необхідно звернутися до лікаря для уточнення діагнозу та корекції схеми лікування.
Пацієнти літнього віку. Не потрібно коригувати дозу для пацієнтів літнього віку.
Пацієнти із захворюваннями печінки. Корекції дози не потрібно.
Пацієнти із захворюваннями нирок. Необхідно враховувати хворим, які дотримуються низькосольової дієти.
Діти. Не рекомендовано застосовувати у дітей віком до 6 років. У дітей віком 6–12 років препарат можна застосовувати тільки за призначенням та наглядом лікаря.
Для дітей віком 6–12 років передбачено наявність суспензії.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.
Побічна дія
побічні реакції класифіковано за системами органів та частотою. Частота визначається таким чином: дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100 та <1/10); нечасто (≥1/1000 та <1/100); рідко (≥1/10 000 та <1/1000); дуже рідко (<1/10 000); невідомо (неможливо оцінити за наявними даними).
З боку імунної системи: дуже рідко — анафілактичні та анафілактоїдні реакції, включаючи алергічну реакцію у вигляді кропив’янки.
З боку дихальних шляхів та органів середостіння: дуже рідко — бронхоспазм.
З боку травного тракту: невідомо — здуття живота, запор.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції. Важливо повідомляти про підозрювані побічні реакції в період постмаркетингового спостереження. Це дає змогу здійснювати подальший контроль співвідношення користь/ризик при застосуванні лікарського засобу. Працівникам сфери охорони здоров’я слід повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції.
Особливості застосування
4 таблетки препарату містять 254,84 мг (11,08 ммоль) натрію, що еквівалентно 12,74% від максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Максимальна добова доза препарату еквівалентна 50,96% від максимального добового споживання натрію, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Цей препарат має високий вміст натрію, що необхідно враховувати хворим, які дотримуються низькосольової дієти, зокрема, при захворюваннях нирок або застійній серцевій недостатності.
Слід дотримуватися обережності при лікуванні пацієнтів з гіперкальціємією та нефрокальцинозом, а також з рецидивуючим утворенням у нирках каменів, які містять кальцій, враховуючи, що 4 таблетки препарату містять 320 мг (3,2 ммоль) карбонату кальцію. Оскільки препарат містить аспартам, його не можна призначати хворим на фенілкетонурію.
У пацієнтів з дуже низьким рівнем кислотності шлункового соку можливе зниження ефективності препарату.
При відсутності покращення протягом 7 днів необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Гавіскон® полуничні таблетки не впливає на перебіг вагітності, внутрішньоутробний та постнатальний розвиток плода/дитини. З огляду на наявність кальцію карбонату, препарат рекомендується застосовувати якомога коротший час. Препарат можна застосовувати в період вагітності та годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або з іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
у зв’язку з наявністю карбонату кальцію, який діє як антацид, між прийомом препарату Гавіскон® полуничні таблетки та прийомом інших лікарських засобів, особливо Н2-антигістамінних препаратів, тетрациклінів, дигоксину, фторхінолону, солей заліза, кетаконазолу, нейролептиків, тироксину, пеніциламіну, блокаторів бета-адренорецепторів (атенолол, метопролол, пропанолол), глюкокортикоїдів, хлорохіну, дифосфонатів та естрамустину, має минути не менше 2 год.
Передозування
симптоми. Симптоми можуть бути незначними; може виникати деякий дискомфорт у животі. Передозування може проявлятися як здуття живота.
Лікування. У випадку передозування проводять симптоматичне лікування.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.