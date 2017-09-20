Гавіскон® м'ятна суспензія (Gaviscon® peppermint suspension) (558115) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гавіскон м'ятна суспензія інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Після прийому внутрішньо Гавіскон® м’ятна суспензія швидко починає взаємодіяти зі шлунковим соком, утворюючи шар гелю альгінової кислоти на його поверхні, який має близьке до нейтрального значення рН, швидко та ефективно покриває стінки шлунка (протягом 4 год), запобігаючи появі гастроезофагеального рефлюксу. У тяжких випадках цей шар може піднятися до стравоходу замість вмісту шлунка та захищає стінки стравоходу.
Фармакокінетика. Механізм дії лікарського засобу є фізичним та не залежить від рівня всмоктування у системний кровообіг.
Показання Гавіскон м'ятна суспензія
симптоматичне лікування шлунково-стравохідного рефлюксу, печії, у тому числі у вагітних.
Застосування Гавіскон м'ятна суспензія
дорослим та дітям віком від 12 років препарат призначають перорально по 10–20 мл (2–4 чайні ложки) після їди та перед сном.
Пацієнти літнього віку не потребують корекції дози.
Діти віком 6–12 років: 5–10 мл (1–2 чайні ложки) після їди та перед сном.
Не слід застосовувати препарат більше 7 діб. Якщо симптоми захворювання зберігаються або посилюються протягом цього періоду, хворому необхідно звернутися до лікаря для уточнення діагнозу та корекції схеми лікування.
Пацієнти з порушенням функції печінки не потребують корекції дози.
Ниркова недостатність: приймати з обережністю хворим, які дотримуються низькосольової дієти (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
Діти. Не рекомендується застосовувати у дітей віком до 6 років. У дітей віком до 12 років препарат можна застосовувати тільки за призначенням та наглядом лікаря.
Протипоказання
цей лікарський засіб протипоказаний пацієнтам з відомою або підозрюваною гіперчутливістю до діючих речовин або будь-яких допоміжних речовин, у тому числі метилпарагідроксибензоату (Е218) та пропілпарагідроксибензоату (Е216).
Побічна дія
побічні реакції класифіковано за частотою таким чином: дуже часто (1/10), часто (від 1/100 до <1/10), нечасто (від 1/1000 до <1/100), рідко (від 1/10 000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10 000) та частота невідома (не підлягає оцінці з огляду на наявні дані).
З боку імунної системи: дуже рідко — анафілактичні та анафілактоїдні реакції, реакції гіперчутливості, такі як висип на шкірі, кропив’янка.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: дуже рідко — прояви з боку дихальної системи, такі як бронхоспазм.
З боку травного тракту: частота невідома — здуття живота, запор.
Особливості застосування
при відсутності покращення через 7 днів необхідно переглянути клінічну картину.
У 20 мл препарату міститься 285,2 мг (12,4 ммоль) натрію, що еквівалентно 14,26% від максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Максимальна добова доза препарату еквівалентна 57% від максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Цей препарат має високий вміст натрію, що необхідно враховувати хворим, які дотримуються низькосольової дієти, зокрема при захворюваннях нирок або застійній серцевій недостатності.
У 10 мл препарату міститься 160 мг (1,6 ммоль) кальцію карбонату. З обережністю слід застосовувати лікарський засіб у пацієнтів з гіперкальціємією, нефрокальцинозом та рецидивуючими кальцієвмісними конкрементами у нирках.
Пацієнтам з порушенням функції нирок необхідно регулярно контролювати рівень кальцію, калію та магнію.
Лікарський засіб містить метилпарагідроксибензоат (Е218) та пропілпарагідроксибензоат (Е216), що можуть спричинити алергічні реакції (можливо, відтерміновані) (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Клінічні дослідження за участю більш ніж 500 вагітних, а також великий обсяг даних, отриманих під час постмаркетингового застосування, вказують на те, що діючі речовини не спричиняють вади розвитку та не чинять токсичного впливу на новонароджених/немовлят. Препарат Гавіскон® м’ятна суспензія можна застосовувати у період вагітності за наявності клінічної необхідності після консультації з лікарем.
Годування грудьми. Дослідження показали відсутність впливу на новонароджених/немовлят, що перебувають на грудному вигодовуванні, матері яких застосовували цей лікарський засіб. Препарат Гавіскон® м’ятна суспензія можна застосовувати у період годування грудьми після консультації з лікарем.
Фертильність. За даними доклінічних досліджень, альгінат не чинить негативного впливу на фертильність або репродуктивну функцію досліджуваних тварин або їх потомства.
Клінічні дані не свідчать про наявність впливу на фертильність людини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими складними механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
між прийомом препарату Гавіскон® м’ятна суспензія та застосуванням інших лікарських засобів, особливо Н2-антигістамінних препаратів, тетрациклінів, дигоксину, фторхінолону, солі заліза, кетоконазолу, нейролептиків, тироксину, пеніциламіну, блокаторів бета-адренорецепторів (атенолол, метопролол, пропанолол), глюкокортикоїдів, хлорохіну, бісфосфонатів (дифосфонатів) та естрамустину, має минути не менше 2 год.
Передозування
симптоми. Симптоми можуть бути незначними; може виникати деякий дискомфорт в животі. Передозування може проявлятися як здуття живота.
Лікування. У разі передозування застосовують симптоматичне лікування.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Не зберігати у холодильнику та не заморожувати.
Відкритий флакон зберігати не більше 6 міс.