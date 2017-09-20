при відсутності покращення через 7 днів необхідно переглянути клінічну картину.

У 20 мл препарату міститься 285,2 мг (12,4 ммоль) натрію, що еквівалентно 14,26% від максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Максимальна добова доза препарату еквівалентна 57% від максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Цей препарат має високий вміст натрію, що необхідно враховувати хворим, які дотримуються низькосольової дієти, зокрема при захворюваннях нирок або застійній серцевій недостатності.

У 10 мл препарату міститься 160 мг (1,6 ммоль) кальцію карбонату. З обережністю слід застосовувати лікарський засіб у пацієнтів з гіперкальціємією, нефрокальцинозом та рецидивуючими кальцієвмісними конкрементами у нирках.

Пацієнтам з порушенням функції нирок необхідно регулярно контролювати рівень кальцію, калію та магнію.

Лікарський засіб містить метилпарагідроксибензоат (Е218) та пропілпарагідроксибензоат (Е216), що можуть спричинити алергічні реакції (можливо, відтерміновані) (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Клінічні дослідження за участю більш ніж 500 вагітних, а також великий обсяг даних, отриманих під час постмаркетингового застосування, вказують на те, що діючі речовини не спричиняють вади розвитку та не чинять токсичного впливу на новонароджених/немовлят. Препарат Гавіскон® м’ятна суспензія можна застосовувати у період вагітності за наявності клінічної необхідності після консультації з лікарем.

Годування грудьми. Дослідження показали відсутність впливу на новонароджених/немовлят, що перебувають на грудному вигодовуванні, матері яких застосовували цей лікарський засіб. Препарат Гавіскон® м’ятна суспензія можна застосовувати у період годування грудьми після консультації з лікарем.

Фертильність. За даними доклінічних досліджень, альгінат не чинить негативного впливу на фертильність або репродуктивну функцію досліджуваних тварин або їх потомства.

Клінічні дані не свідчать про наявність впливу на фертильність людини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими складними механізмами.