Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін C плюс екстракт шипшини (Vitamin C plus rosehip extract) Вітамін C плюс екстракт шипшини (Vitamin C plus rosehip extract) (558091) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 549,43 грн Без рецепта 100 шт від 549,43 грн В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЮА-ФАРМ Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 100 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин