Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін С натуральний (Vitamin C natural) Вітамін С натуральний (Vitamin C natural) (558090) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт Немає в наявності 30 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фарміс ЛТД Форма випуску Таблетки для жування Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин