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Аквабріз (Aquabriz) (558070) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аквабріз (Aquabriz)
Ціна в місті Київ
від 224,90 грн
Без рецепта
1 шт від 224,90 грн 1 шт від 123,10 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 185 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Аерозоль
Об'єм
125 мл
Косметичні засоби
4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками