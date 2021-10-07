Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиІнші засоби з догляду за слизовими оболонкамиАквабріз (Aquabriz) Аквабріз (Aquabriz) (558070) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 224,90 грн Без рецепта 1 шт від 224,90 грн 1 шт від 123,10 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 185 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Флорі Спрей Форма випуску Аерозоль Об'єм 125 мл Косметичні засоби 4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками