фармакодинаміка.

Парацетамол чинить анальгезивну дію переважно через інгібування синтезу простагландинів у ЦНС та меншою мірою шляхом периферичної дії, блокуючи проведення больових імпульсів. Механізм жарознижувальної дії полягає у впливі на центр терморегуляції в гіпоталамусі.

Гвайфенезин є відхаркувальним засобом. Діє за рахунок збільшення об’єму та зниження в’язкості секрету у трахеї і бронхах, що полегшує виділення мокротиння при кашлі.

Фенілефрин — симпатоміметик, який здебільшого стимулює α-адренорецептори, що приводить до звуження судин та зменшення набряку слизової оболонки носа і придаткових пазух.

Діючі речовини не виявляють седативного ефекту.

Фармакокінетика.

Парацетамол швидко і майже повністю всмоктується у ШКТ. При пероральному застосуванні C max у плазмі крові досягається через 10–60 хв після прийому. 95% парацетамолу метаболізується в печінці шляхом сульфо- та глюкуронокон’югації, а також окиснення системою цитохрому Р450. Виділяється нирками, здебільшого у вигляді метаболітів, 3% парацетамолу виводиться в незміненому стані. Середній Т ½ становить близько 2,3 год. Парацетамол проходить через плацентарний бар’єр, незначна частина проникає у грудне молоко.

Гвайфенезин швидко всмоктується у ШКТ. При пероральному застосуванні C max у плазмі крові досягається через 15 хв після прийому. Гвайфенезин метаболізується в нирках шляхом окиснення до β-(2-метоксифенокси)молочної кислоти — неактивного метаболіту, який виділяється із сечею. Т ½ становить 1 год.

Фенілефрин всмоктується у ШКТ нерівномірно і підлягає пресистемному метаболізму за допомогою МАО в кишечнику та печінці. Таким чином, введений перорально фенілефрин має знижену біодоступність. C max у плазмі крові досягається протягом 1–2 год. Т ½ становить 2–3 год. Виводиться із сечею майже повністю у вигляді сульфатного кон’югату.