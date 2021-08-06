слід уникати одночасного застосування з іншими лікарськими засобами, призначеними для симптоматичного лікування застуди та грипу, судинозвужувальними засобами, лікарськими засобами, що містять парацетамол. Під час лікування препаратом не слід застосовувати седативні, снодійні лікарські засоби (особливо барбітурати), які підвищують седативну дію антигістамінних препаратів, у тому числі хлорфеніраміну.

Лікарський засіб містить парацетамол, який через гепатотоксичність не можна застосовувати довше та у вищих дозах, ніж рекомендується в розділі ЗАСТОСУВАННЯ. Тривалий прийом може призводити до тяжких ускладнень з боку печінки, таких як цироз. Тривале застосування парацетамолу, особливо в комбінації з іншими анальгетиками, може призводити до незворотного пошкодження нирок та ризику розвитку ниркової недостатності (анальгетичної нефропатії). Передозування парацетамолу може спричинити печінкову недостатність, що може зумовити необхідність пересадки печінки або летальний наслідок. Велика кількість лікарських засобів, які застосовують одночасно, алкогольне ураження печінки, сепсис, цукровий діабет підвищують ризик гепатотоксичності парацетамолу в терапевтичних дозах. Випадки печінкової дисфункції/недостатності зареєстровано у пацієнтів зі зниженим рівнем глутатіону, наприклад у пацієнтів, які серйозно страждають від недоїдання, анорексії, мають низький індекс маси тіла або алкогольну залежність. У пацієнтів з тяжкими інфекціями, такими як сепсис, які супроводжуються зниженням рівня глутатіону, при прийомі парацетамолу підвищується ризик виникнення метаболічного ацидозу. Симптомами метаболічного ацидозу є глибоке, прискорене або утруднене дихання, нудота, блювання, втрата апетиту. Слід негайно звернутися до лікаря у разі появи цих симптомів. Небезпека передозування виникає у хворих з алкогольними нециротичними ураженнями печінки. Дуже рідко повідомляли про випадки тяжких шкірних реакцій. При почервонінні шкіри, появі висипів, пухирців або лущенні шкіри необхідно припинити застосування парацетамолу та негайно звернутися за медичною допомогою.

Перед застосуванням лікарського засобу необхідно порадитися з лікарем пацієнтам:

‒ які мають проблеми з диханням, хронічні захворювання легень (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);

‒ які застосовують варфарин або подібні лікарські засоби, що виявляють антикоагулянтний ефект;

‒ які щоденно застосовують анальгетики при артритах легкої форми;

‒ із захворюваннями печінки, зокрема інфекційними ураженнями печінки, такими як вірусний гепатит (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);

‒ із захворюваннями нирок, оскільки може потребуватися корекція дози (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Лікарський засіб повинен призначати лікар тільки після оцінки співвідношення ризик/користь у таких випадках:

‒ хронічне недоїдання та зневоднення;

‒ печінкова недостатність легкого та середнього ступеня тяжкості (˂9 балів за шкалою Чайлда — П’ю);

‒ порушення функції нирок (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);

‒ серцево-судинні захворювання, у тому числі хвороба Рейно, АГ, порушення серцевого ритму, ІХС (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ), оскільки фенілефрин може спричинити серцево-судинну недостатність;

‒ підвищений внутрішньоочний тиск;

‒ глаукома, окрім закритокутової глаукоми (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);

‒ розлади сечовипускання;

‒ гіпертрофія передміхурової залози;

‒ захворювання щитоподібної залози, окрім гіпертиреозу (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);

‒ панкреатит (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);

‒ одночасне застосування лікарських засобів, що впливають на функцію печінки.

Парацетамол може впливати на результати лабораторних досліджень щодо вмісту в крові глюкози та сечової кислоти. При застосуванні парацетамолу в терапевтичних дозах можливе підвищення рівня АлАТ. Фенілефрин може спричинити помилковий позитивний результат допінг-контролю у спортсменів.

Якщо за рекомендацією лікаря лікарський засіб слід застосовувати протягом тривалого періоду, необхідно здійснювати контроль функціонального стану печінки та картини периферичної крові.

Не перевищувати зазначених доз.

Під час лікування препаратом забороняється вживати алкоголь.

Слід звернутися до лікаря, якщо вираженість симптомів не зменшується протягом 5 днів або якщо симптоми супроводжуються високою температурою тіла, лихоманкою, яка триває більше 3 днів, висипом або тривалим головним болем.

Вказані явища можуть бути симптомами більш серйозного захворювання.

Лікарський засіб містить метилпарабен (метилпарагідроксибензоат) (E218), який може спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені).

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Застосування лікарського засобу в період вагітності протипоказане.

Під час прийому лікарського засобу жінкам слід припинити годування грудьми.

Безпеку застосування лікарського засобу в період вагітності та годування грудьми не досліджували. Дані щодо потенційного впливу кожної діючої речовини лікарського засобу на перебіг вагітності та грудне вигодовування представлені нижче.

Період вагітності. Епідеміологічні дослідження показали відсутність несприятливого впливу парацетамолу на жінок у період вагітності при його пероральному застосуванні в рекомендованих дозах. Велика кількість даних, отриманих у дослідженнях за участю вагітних, не вказує ні на вади розвитку, що асоціюються із застосуванням парацетамолу, ні на фето-/неонатальну токсичність парацетамолу. Дані епідеміологічних досліджень розвитку нервової системи у дітей, які піддавалися впливу парацетамолу в період внутрішньоутробного розвитку, не дають можливості зробити однозначні висновки. За клінічної необхідності парацетамол можна застосовувати протягом усього періоду вагітності після оцінки співвідношення користь/ризик у найнижчій ефективній дозі протягом найкоротшого періоду та з найнижчою періодичністю.

Наразі наявні лише обмежені дані щодо застосування фенілефрину у вагітних. Звуження судин матки і погіршення маткового кровотоку, що асоціюються із застосуванням фенілефрину, можуть призвести до гіпоксії плода. Не слід застосовувати фенілефрин у період вагітності.

Дані епідеміологічних досліджень за участю жінок у період вагітності не вказують на зв’язок між вродженими вадами розвитку і застосуванням хлорфеніраміну. Оскільки дані контрольованих клінічних досліджень є обмеженими, не слід застосовувати хлорфенірамін у період вагітності.

Період годування грудьми. Парацетамол проникає у грудне молоко, але в кількості, що не має клінічної значущості. Доступні опубліковані дані не дають підстав рекомендувати відмову від годування грудьми під час терапії парацетамолом.

Невідомо, чи виділяється фенілефрин у грудне молоко. Не слід застосовувати фенілефрин у період годування грудьми.

Дані щодо безпеки застосування хлорфеніраміну в період годування грудьми відсутні. Не слід застосовувати хлорфенірамін у цей період.

Фертильність. Існують обмежені дані стосовно можливості порушення фертильності у жінок через вплив на овуляцію лікарських засобів, які інгібують активність ЦОГ/синтез простагландинів, що має зворотний характер і зникає після відміни лікування. Оскільки парацетамол інгібує синтез простагландинів, він може негативно впливати на фертильність, хоча такі випадки відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб може спричиняти сонливість у деяких пацієнтів, що може суттєво вплинути на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами. Під час лікування слід утриматися від керування транспортними засобами або іншими механізмами, що потребують концентрації уваги та високої швидкості психомоторних реакцій.