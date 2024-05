фармакодинаміка. Парацетамол виявляє знеболювальний та жарознижувальний ефект. Механізм його дії полягає у пригніченні синтезу простагландинів та впливі на центр терморегуляції в гіпоталамусі.

Фенілефрину гідрохлорид — α-адреноміметик, який за рахунок судинозвужувальної дії зменшує набряк та гіперемію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів та придаткових пазух носа.

Хлорфеніраміну малеат — антигістамінний засіб з класу алкіламінів, блокатор Н 1 -гістамінергічних рецепторів. Чинить протиалергічну дію, усуває ринорею, сльозотечу та свербіж в очах і носі.

Фармакокінетика. Парацетамол швидко та майже повністю абсорбується у ШКТ. C max у плазмі крові досягається через 10–60 хв після застосування всередину. Зв’язування з білками плазми крові варіабельне: зв’язування незначне при звичайних терапевтичних концентраціях, але зростає з підвищенням концентрації. Парацетамол рівномірно розподіляється по всіх рідинах організму. Проникає через плацентарний бар’єр і секретується з грудним молоком. Парацетамол метаболізується в печінці переважно двома шляхами: глюкуронідації та сульфатації. Виділяється нирками переважно у формі глюкуронідних та сульфатних кон’югатів. Т ½ становить 1–3 год. При тяжких порушеннях функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв) виведення парацетамолу та його метаболітів уповільнюється.

Фенілефрину гідрохлорид нерівномірно всмоктується у ШКТ і зазнає пресистемного метаболізму за участю МАО в кишечнику і печінці; таким чином, при пероральному застосуванні фенілефрин має знижену біодоступність. C max в плазмі крові досягається через 45 хв–2 год після прийому. Т ½ з плазми крові становить 2–3 год. Виводиться з сечею майже повністю у вигляді сульфатного кон’югата.

Хлорфеніраміну малеат відносно повільно всмоктується у ШКТ. Піддається значному метаболізму при первинному проходженні. Має низьку біодоступність на рівні 25–50%. C max у плазмі крові досягається через 2,5–6 год після застосування всередину. Близько 70% хлорфеніраміну зв’язується з білками плазми крові. Піддається широкому розподілу в тканинах організму, включаючи ЦНС. Т ½ становить 2–43 год, навіть при середній тривалості дії 4–6 год. Виводиться в основному з сечею в незміненому вигляді та у вигляді метаболітів. У дітей відмічали більш швидке і повне всмоктування, більш швидкий кліренс і більш короткий Т ½ .