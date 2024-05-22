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Вітамін D3 і Менахінон 7 (Vitamin D3 and Menaquinone 7) (557960) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітамін D3 і Менахінон 7 (Vitamin D3 and Menaquinone 7)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Краплі
Об'єм
20 мл
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин