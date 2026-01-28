Кривий Ріг
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
Марсианчики (Martiana)
Ціни в
Кривий Ріг
від
290,22
грн
В 118 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Валмарк
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
Форма випуску
Пастилки жувальні
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
