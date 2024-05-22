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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиВІта-Сорб гель (Vita-Sorb gel)

ВІта-Сорб гель (Vita-Sorb gel) (557917) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ВІта-Сорб гель (Vita-Sorb gel)
Ціна в місті Київ
від 142,94 грн
Без рецепта
20 шт від 142,94 грн
В наявності в 32 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти