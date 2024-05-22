Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиВІта-Сорб гель (Vita-Sorb gel) ВІта-Сорб гель (Vita-Sorb gel) (557917) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 142,94 грн Без рецепта 20 шт від 142,94 грн В наявності в 32 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МКМ Найнекс Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 14.1. Дієтичні добавки — сорбенти