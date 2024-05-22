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Вітаргін (Vitargin) (557910) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітаргін (Vitargin)
Ціна в місті Київ
від 370,00 грн
Без рецепта
10 шт від 370,00 грн 10 шт від 222,77 грн
В наявності в 164 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Розчин для перорального застосування
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура