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Бетагин плюс (Betagin plus) (557908) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бетагин плюс (Betagin plus)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Розчин для перорального застосування
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура