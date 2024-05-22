Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняЕкстратерм плющ (Extratherm ivy syrup) Екстратерм плющ (Extratherm ivy syrup) (557906) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 110,30 грн Без рецепта 1 шт від 110,30 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітофарм Форма випуску Сироп Об'єм 120 мл Дієтичні добавки 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання