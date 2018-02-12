Емоліум Емульсія для тіла — це комплексний емолієнт, який рекомендується для щоденного догляду за сухою, схильною до подразнення шкіри. Забезпечує тривале зволоження та нормальне функціонування шкіри. Пом’якшує та підвищує еластичність епідермісу. Зміцнює епідермальний шар, запобігає втраті вологи. Захищає шкіру від подразнення та впливу зовнішніх факторів, не викликає сухості шкіри.

Спосіб використання: нанести тонкий шар емульсії на ретельно очищену шкіру всього тіла. Особливо рекомендується застосовувати після кожного миття.

Емоліум Спеціальна емульсія для тіла — це комплексний емолієнт, рекомендований для гігієни та живлення сухої, схильної до подразнення та алергії шкіри. Інтенсивно зволожує та живить шкіру. Зв’язує воду у шкірі та відновлює епідермальний шар, укріплюючи його природну захисну функцію. Сприяє зменшенню подразнення та свербежу.

Спосіб використання: нанести невелику кількість емульсії на ретельно очищену шкіру всього тіла. Особливо рекомендується застосовувати після кожного миття.