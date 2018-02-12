ЕМОЛІУМ ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ТІЛА (EMOLIUM BODY EMULSION) (557822) - інструкція із застосування Косметичні засоби
ЕМОЛІУМ ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ТІЛА інструкція із застосування
Характеристика
активні компоненти косметичних засобів Емоліум:
– сечовина та гіалуронат натрію інтенсивно зволожують шкіру й утримують у ній вологу;
– олії карите (ши) та макадамії забезпечують пом’якшення шкіри, сприяють відновленню природного захисного гідроліпідного шару, запобігають втраті вологи з поверхні шкіри;
– тригліцериди жирних кислот насичують шкіру міжклітинними ліпідами.
Рекомендації по використанню
Емоліум Емульсія для тіла — це комплексний емолієнт, який рекомендується для щоденного догляду за сухою, схильною до подразнення шкіри. Забезпечує тривале зволоження та нормальне функціонування шкіри. Пом’якшує та підвищує еластичність епідермісу. Зміцнює епідермальний шар, запобігає втраті вологи. Захищає шкіру від подразнення та впливу зовнішніх факторів, не викликає сухості шкіри.
Спосіб використання: нанести тонкий шар емульсії на ретельно очищену шкіру всього тіла. Особливо рекомендується застосовувати після кожного миття.
Емоліум Спеціальна емульсія для тіла — це комплексний емолієнт, рекомендований для гігієни та живлення сухої, схильної до подразнення та алергії шкіри. Інтенсивно зволожує та живить шкіру. Зв’язує воду у шкірі та відновлює епідермальний шар, укріплюючи його природну захисну функцію. Сприяє зменшенню подразнення та свербежу.
Спосіб використання: нанести невелику кількість емульсії на ретельно очищену шкіру всього тіла. Особливо рекомендується застосовувати після кожного миття.